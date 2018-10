Não deve aceitar notas com excesso de tinta, falta dela ou em maço, mas muito coladas. O alerta é do Banco de Portugal.

Diz a instituição que "as manchas de tinta na nota podem resultar da atuação de sistemas inteligentes de neutralização de notas. Os sistemas inteligentes de neutralização de notas são mecanismos de segurança instalados em caixas automáticos (os ATM) ou em malas de transporte de dinheiro, que marcam ou destroem parcialmente notas na sequência de tentativa de roubo ou furto."

Quando a nota tem manchas de tinta infligidas por sistemas inteligentes de neutralização de notas, a tinta fica, em geral, mais concentrada nos extremos da nota. Normalmente, a tinta flui dos extremos para o centro da nota produzindo um padrão caraterístico. As cores mais comuns das tintas de segurança são violeta, verde, azul, vermelho e preto.

Por vezes, os criminosos tentam remover as manchas da tinta de segurança por lavagem ou com recurso a produtos descolorantes. É por esta razão que deverá igualmente recusar notas com aspeto descolorado", acrescenta uma nota da instituição.