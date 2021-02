O indicador diário de atividade económica (DEI) registou na terceira semana de fevereiro uma queda homóloga idêntica à observada na semana anterior, divulgou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Lançado em 28 de janeiro, este novo indicador pretende identificar “mais facilmente” alterações abruptas na atividade económica, sendo divulgado semanalmente à quinta-feira com informação até ao domingo precedente.

Na sua primeira edição, relativa à terceira semana de janeiro, o DEI apontou “uma deterioração marcada” da atividade económica após o início do confinamento decretado em 15 de janeiro, tendo depois registado, para os sete dias seguintes, “uma queda homóloga semelhante à observada na semana anterior”.

Na primeira semana do mês de fevereiro, o BdP reportou um recuo homólogo “menor” do DEI face à anterior, tendo depois apontado, na semana seguinte, uma queda homóloga “ligeiramente menor” do que a observada na anterior.

O DEI cobre diversas dimensões correlacionadas com a atividade económica em Portugal, sumariando a informação das seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.

Conforme explica o BdP, a utilização deste tipo de dados de alta frequência “intensificou-se na sequência da crise desencadeada pela pandemia de covid-19”, já que, dado o “curto desfasamento” da sua divulgação face ao período de referência, permitem “identificar atempadamente alterações bruscas na atividade económica”.

Contudo, ressalva, este indicador “não constitui uma previsão oficial do Banco de Portugal ou do Eurosistema”.

A data prevista para próxima divulgação do DEI é 4 de março.