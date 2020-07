Os novos créditos ao consumo contratados em maio, no valor de 296,594 milhões de euros, diminuiram 55,9% face a maio do ano passado, mas aumentaram 46,1% em relação ao mês de abril, segundo o Banco de Portugal.

O crédito ao consumo contratado em maio foi superior em 93,5 milhões de euros face ao de abril, mas foi inferior em 375,7 milhões de euros em relação ao contratado em maio de 2019, segundo os dados divulgados esta quarta-feira.

O novo crédito ao consumo atingiu em em maio 296,594 milhões de euros, menos 55,9% face aos 672,315 milhões de euros contratados em maio do ano passado e mais 46,1% face aos 203,066 milhões de abril, recuperando de um mínimo desde julho de 2017, de acordo com os registos do Banco de Portugal sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores.

O crédito pessoal foi o que registou a maior queda, de 60,5% para 122 milhões de euros, o crédito aumóvel caiu 50,2% para 134 milhões de euros e os cartões descoberto bancário diminuíram 56,8% para 41 milhões de euros.

Já em número, os 61.655 contratos de crédito ao consumo registados em maio representam uma queda de 53,8% face aos 133.442 de maio de 2019 e uma subida de 41,9% face aos 43.446 de abril.

A queda mais expressiva em número de contratos de crédito pessoal aconteceu na finalidade Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos, uma redução de 83,9% face ao mês homólogo, de 2.521 para 406.