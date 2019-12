/ ALM co Lusa

A dívida pública cifrou-se em 251,4 mil milhões de euros em outubro, menos 900 milhões de euros do que no final de setembro, beneficiando do reembolso antecipado de dois milhões de euros aos credores europeus, foi hoje anunciado.

Segundo o Banco de Portugal, "para esta diminuição contribuiu essencialmente a redução das responsabilidades em empréstimos, redução essa que se deveu ao reembolso antecipado de 2,0 mil milhões de euros de empréstimos obtidos no âmbito da Facilidade Europeia de Estabilidade Financeira (FEEF) do Programa de Assistência Económica e Financeira e que foi, em parte, compensada pelo aumento de títulos de dívida".

Em relação à dívida pública líquida de depósitos, o Banco de Portugal afirma que esta registou um aumento de 1,9 mil milhões de euros em relação a setembro, totalizando 234,2 mil milhões de euros, porque os ativos em depósitos das administrações públicas diminuíram 2,8 mil milhões de euros.