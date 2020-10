As transferências bancárias imediatas estão disponíveis para a zona euro a partir desta quarta-feira devido à ligação do sistema nacional ao europeu, divulgou o Banco de Portugal (BdP).

A partir de hoje [...] será possível efetuar transferências imediatas pan-europeias com a mesma facilidade com que se efetuam as transferências imediatas nacionais", pode ler-se num comunicado divulgado hoje pelo banco central.