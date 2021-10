O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, alertou esta quarta-feira que Portugal se irá ter de preparar para a desaceleração económica depois de 2022, apontando à reafetação de recursos na economia nacional.

Os desafios de crescimento que se colocavam anteriores à crise vão estar outra vez presentes na economia portuguesa", disse Mário Centeno hoje aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de outubro, que decorreu no Museu do Dinheiro, em Lisboa.