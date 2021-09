O Banco Popular da China (banco central) anunciou esta sexta-feira que todas as transações financeiras envolvendo criptomoedas são ilegais, a última de uma série de decisões destinadas a combater ativos digitais como a bitcoin ou ethereum.

As atividades comerciais relacionadas com moedas virtuais são atividades financeiras ilegais”, apontou o banco central da China, em comunicado difundido no seu portal oficial.