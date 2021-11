O BCP concluiu a venda do Banque Privée ao Union Bancaire Privée, após ‘luz verde’ das instâncias de supervisão locais, gerando 113 milhões de francos suíços (cerca de 107 milhões de euros), foi comunicado ao mercado.

“Na sequência das comunicações de 29 de junho e de 29 de julho, o Banco Comercial Português, informa que, obtida a não oposição das instâncias de supervisão locais competentes e verificadas as demais condições estabelecidas, foi nesta data concretizada a alienação da totalidade do capital social do Banque Privée BCP (Suisse) ao Union Bancaire Privée, UBP”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).