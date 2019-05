Há novos preçários em vários bancos portugueses no que toca às comissões bancárias, desde 1 de maio. O melhor mesmo é informar-se para não pagar o que não deve.

Entre os cinco maiores, Caixa Geral de Depósitos e BPI são os que fizeram algumas mexidas a partir deste mês naquilo que cobram aos clientes por determinados serviços.

CGD: https://www.cgd.pt/Precario/Pages/Precario.aspx

BPI: https://www.bancobpi.pt/particulares/precario

Já o Santander Totta tinha procedido às alterações de preçário no início de abril, tal como o Millennium BCP. Este último anunciou ainda novas mexidas a 17 de junho.

Santander: https://www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Precario.html

Millennium BCP: https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Articles/Documents/precario/SECCAO_09.pdf

O caso das comissões cobradas pela manutenção de conta tem sido um dos mais polémicos. A maioria dos bancos cobra só pela existência de uma conta aberta – de depósito à ordem - e nada mais.

Bancos Conta de Depósito à Ordem (manutenção de conta) CGD 4,95 euros/ mês BPI 15 euros/ trimestre Santander Totta 15,7 euros/ trimestre Millennium BCP 5,2 euros/ mês Novo Banco 5 euros/ mês

Natália Nunes, do gabinete de apoio ao sobre endividado da Deco esteve na Economia 24 e voltou a chamar a atenção para este tema (ver vídeo).

Temos que ser consumidores ativos. Quase todos temos acesso à internet, ou a alguém que nos ajude, como a Deco, para sabermos se existe, ou não, outra instituição de crédito que ofereça melhores condições”, diz.

O simulador do Banco de Portugal também dá uma boa ajuda em esta tarefa de comparar comissões bancárias com o comparador:

Sendo certo que a conta bancária é imprescindível nos dias que correm, e depois de estar informado pode fazer a opção de mudar de banco, negociar ou optar por uma conta de serviço mínimo bancário. Desde que só tenha uma conta pode ter uma de serviços mínimos, se precisar de outros extra que esta conta não tem, se calhar, mais vale pagar esse serviço à parte.

Também aqui é possível informar-se, por exemplo, no Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal:

Conta de Serviços Mínimos Bancários: https://www.bportugal.pt/page/o-que-sao-os-servicos-minimos-bancarios-smb