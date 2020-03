O take-away e as entregas ao domicílio tornaram-se por estes dias opções para muitas famílias "obrigadas" a ficarem em casa. Como tem surgido muitas dúvidas sobre a taxa de IVA a aplicar nos take- away e nas entregas ao domicilio de refeições prontas a consumir, a TVI24 pediu à Ordem dos Contabilistas Certificados para utilizar os esclarecimentos que se seguem.

As transmissões de refeições prontas a consumir, nos regimes de take-away, ou de entrega ao domicílio (em que o consumo dos produtos é sempre efetuado fora dos estabelecimentos), está sujeito à taxa intermédia de IVA de 13%, e nas bebidas e restantes produtos (não transformados) continua a ser aplicada a taxa de IVA do produto.

Por exemplo às sandes, baguetes, tostas, hambúrguer, croquetes, rissóis, fatias de pizza e refeições, desde que prontas a consumir aplica-se a taxa de 13%.

Para outros produtos não transformados que se vendam também nos locais do take-away ou entrega ao domicílio, aplica-se a taxa do IVA do produto:

- Leites chocolatados, aromatizados, vitaminados ou enriquecidos - 6%

- Pão - 6%

- Refrigerantes - 23%

- Águas lisas e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico (excluindo as águas adicionadas de outras substâncias) - 13%

- As bebidas alcoólicas, refrigerantes, gelados ou produtos de pastelaria - 23%

- Vinhos comuns - 13%

- Leite - 6%

- Café, chá, meia de leite, galão - 23%

- Pastilhas, rebuçados, pacotes de batatas fritas ou de aperitivos - 23%

- Sumos ou néctares de frutos, iogurtes - 6%

Nota ainda a Ordem que, as taxas mencionadas são as aplicadas no Continente. Se for na Região Autónoma dos Açores são respetivamente 4%, 9% e 18% e na Região Autónoma da Madeira são respetivamente 5%, 12% e 22%