Pedro Santos Guerreiro revelou esta sexta-feira que a central elétrica de Sines vai fechar mais cedo do que o previsto, na rubrica “Primeira Mão”, no programa 21ª Hora.

O Governo tinha imposto o encerramento para 2023, por razões ambientais, já que se tratava da central elétrica mais poluente do país. No entanto, a EDP está a preparar o seu encerramento para antes. De acordo com o jornalista da TVI, os motivos são de ordem “económica”, uma vez que a produção de carvão está a deixar de ser rentável.

O Governo tinha decidido encerrar em 2030 mas decidiu antecipar para 2023. Agora, vai ser surpreendido pela EDP que prepara o fecho mais cedo”, afirmou Pedro Santos Guerreiro. Ainda assim, apesar do anúncio da notícia “a data não está definida”.

Outro dos assuntos do programa foi a notícia avançada pela TVI, de que existiram mais situações semelhantes às do caso de Licínio Pina, que pagou dois mil euros mensais à mulher, até 2018, para garantir estabilidade emocional ao marido.

Foram denunciados outros casos em caixas regionais”, muito semelhantes ao caso noticiado. Apesar de tudo, “em 2018 tudo isso ficou resolvido”, garante o jornalista. Mas, para Pedro Santos Guerreiro, este é um evento que “fere a imagem do Crédito Agrícola” que não tinha problemas de imagem.

No “Primeira Mão” da semana anterior, Pedro Santos Guerreiro falou acerca da OPA do Benfica, revelando que recebou várias cartas dos espetadores a questionar o porquê “de um valor tão alto”, isto porque o Benfica está a oferecer mais 80% do valor da cotação anterior.

Os espectadores não foram os únicos, também a CMVM teve o mesmo tipo de dúvidas e os administradores foram chamados a prestar esclarecimentos à CMVM. O jornalista afirmou que o clube da Luz apresentou quatro avaliações distintas, com o intuito de explicar que, de facto, o clube não estava a pagar acima do valor da SAD.

