Bernard Arnault e a família, donos da Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), empresa líder na venda de produtos de luxo, tornaram-se os mais ricos do mundo com um património líquido de 152 mil milhões de euros, ultrapassando Jeff Bezos.

Segundo anunciou a Forbes, o empresário da moda angariou, na manhã de segunda-feira, os 300 milhões de euros necessários para destronar o proprietário da Amazon. Contudo, menos de 24 horas depois, perdeu o título de homem mais rico do mundo.

Os dados constam da lista dos bilionários mais ricos do mundo, atualizada em tempo real.

A LVMH, que também possui marcas como Fendi, Christian Dior e Givenchy, subiu 0,4% durante as primeiras horas de segunda-feira, colocando o seu valor de mercado nos 262 mil milhões de euros e elevando a participação privada de Arnault em mais de 491 milhões.

Arnault, de 72 anos, gastou 440 milhões de dólares nos últimos meses a adquirir ações da própria marca francesa controlada por ele e pela família e ultrapassou a segunda pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, proprietário da SpaceX e da Tesla, após reportar uma receita de 14 mil milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, que aumentou 32% em comparação com o primeiro trimestre de 2020.

Além disso, em janeiro de 2021 a LVMH fez o maior negócio no setor da moda de luxo ao adquirir a maior fabricante de jóias da América, Tiffany & Co.