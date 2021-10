O Bloco de Esquerda deixou este domingo um ultimato ao Governo, garantindo que, se até quarta-feira continuar a impor recusas às propostas à esquerda, o bloco "votará contra" o orçamento.

Se o Governo "insistir em impor recusas", o Bloco de Esquerda vai mesmo votar contra o OE2022. "Mas ainda há tempo para negociar", refere Catarina Martins, na apresentação das conclusões da reunião da Mesa Nacional do BE, que reuniu este domingo.

O Bloco acusou o Governo de apresentar uma proposta orçamental pouco ambiciosa e que "falha na resposta aos problemas relevantes" do país, nomeadamente nas áreas da Saúde, da Educação, dos transportes coletivos e na crise energética.

"A intransigência do governo tem uma consequência. Este Orçamento do Estado não cumpre os objetivos a que se propõe e falha na resposta ao país", frisou.

Catarina Martins acusa ainda o Governo de recusar as nove propostas “muito claras” e "muito ponderadas" do Bloco de Esquerda, e rejeita responsabilidades numa eventual crise política.

"Falar de eleições é uma forma de não falarmos do Orçamento do Estado. Nunca houve em Portugal eleições provocadas por um Orçamento do Estado, o que será um bom indicador que, havendo vontade, o OE não tem de ser um problema, mas uma solução. É preciso é que o Governo tenha essa vontade", indicou.