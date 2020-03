As entidades regionais de turismo, incluindo Algarve, não vão marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa devido ao risco do Covid-19, apurou a TVI.

O Turismo de Portugal irá reagir a qualquer momento.

A notícia surge dois dias depois de a Associação Industrial Portuguesa (AIP) ter anunciado que, apesar das circunstâncias inerentes ao Covid-19, e depois de auscultar diferentes stakeholders, o evento não seria cancelado.

A Bolsa de Turismo de Lisboa realiza-se de 11 a 15 de março na FIL, em Lisboa, e, para garantir a segurança nas instalações, a organização decidiu implementar "um Plano de Mitigação de Riscos, tendo em conta as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde".

O Plano de Mitigação de Riscos inclui a “informação sobre os cuidados a ter, em locais visíveis nos pavilhões”, os “dispensadores com gel desinfetante à entrada e no recinto”, o reforço dos serviços de apoio médico e a “difusão de informação e boas práticas a seguir junto dos colaboradores do Grupo Fundação AIP, de forma a minimizar o potencial risco associado ao desempenho das suas funções".

O receio de contágio do novo coronavírus já levou ao cancelamento da Feira Internacional de Turismo de Berlim, programada para os dias 4 a 8 de março, e da Feira Mundial de Turismo de Paris, entre 12 e 15 de março.