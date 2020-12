O apartamento está à venda há cerca de um ano, mas só agora o vídeo de promoção da imobiliária se tornou viral nas redes sociais. Trata-se de um imóvel de luxo, que segundo os agentes está em processo de registo no Livro do Guinness como o maior apartamento do mundo, fica no Rio de Janeiro e tem vista para a Baía de Guanabara e Pão de Açúcar. São quatro andares, unidos por uma escadaria, pisos de mármore, cinco quartos, jardim suspenso com piscina, sala de jogos, coleções de arte. Tudo no mercado por 65 milhões de reais, ou seja, cerca de 10,2 milhões de euros, que incluem as várias coleções de arte dos proprietários.

Segundo a CNN Brasil, a venda do apartamento, no último andar de um prédio no Bairro do Flamengo, tem chamado a atenção de curiosos e movimentado o mercado de luxo brasileiro. O imóvel, no último andar do prédio, foi feito por encomenda para a família Guinle, parte da elite social e financeira carioca do século passado e que construiu um verdadeiro império no Brasil, nomeadamente o emblemático hotel Copacabana Palace ou o Palácio Laranjeiras, atual residência do governador do Rio de Janeiro.

Atualmente, a dona da casa, que foi projetada pelo mesmo arquiteto que o Copacabana Palace, é Ângela Fragoso Pires, viúva do empresário José Carlos Fragoso Pires. Foi o casal quem comprou em 1976 o apartamento à família Guinle, ainda que Ângela viva agora sozinha, na companhia de funcionários, no imóvel com 4.000 metros quadrados.

Além de garagem para 12 carros e elevador privado, o imível conta ainda com sauna, spa, e uma adega no subsolo no piso térreo.