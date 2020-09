O Governo criou esta sexta-feira a equipa de gestão da Bússola - Intranet da Administração Pública, uma plataforma com informação pública sobre entidades, organograma e respetivos recursos, que pretende também melhorar a conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar.

O desenvolvimento da plataforma Intranet.GOV, que tem como principal destinatário a Administração Pública, foi uma das medidas do Simplex + 2018 e visou a partilha de conhecimento e experiências, nomeadamente sobre carreiras e progressões, benefícios, bolsa de emprego, formação, serviços sociais e protocolos existentes.

A plataforma, de acordo com o despacho hoje publicado em Diário da República, passa a designar-se de Bússola, e constitui uma "intranet federada" que visa disponibilizar aos trabalhadores da Administração Pública uma ferramenta que reúna informação para o seu desempenho profissional, e que contribua igualmente "para melhor conciliar o trabalho com a vida pessoal e familiar".

"É criada, na dependência da secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa (SEIMA) e do secretário de Estado da Administração Pública (SEAPub), que coordenam, a Equipa de Gestão da Bússola", determina o Governo no despacho hoje publicado.