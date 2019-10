No dia 25 de janeiro, é a vez da Caixa Geral de Depósitos alterar o preçário.

Entre as comissões que os clientes vão pagar a mais, destacam-se as transferências MB Way. Será o quinto banco a cobrá-las. Mas os aumentos não ficam por aqui.

Segundo a Deco os clientes reformados e/ou com menos recursos são os que vão sofrer mais com o novo preçário do banco do Estado.