A intervenção inicial de Joe Berardo na comissão de inquérito parlamentar à Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi lida pelo seu advogado, André Luiz Gomes, uma declaração na qual o empresário considera que tem servido de bode expiatório.

Sobre as notícias de que só tem em seu nome uma garagem no Funchal, a declaração de Berardo lamenta que pessoas sujeitas ao sigilo bancário fizessem crer isso aos jornalistas, considerando essa “informação parcial e deturpada”.

Fizeram crer aos senhores jornalistas que só tinha em meu nome uma garagem, pois grato ficaria que os bancos aceitassem ficar com essa garagem no Funchal em troca de todos os ativos que lhes fui entregando pessoalmente e de boa-fé em garantias de dívidas de instituições que represento numa altura em que foi essencial no sistema bancário nacional que as dívidas não entrassem em incumprimento em virtude da situação dos mercados financeiros e da fragilidade do sistema financeiro português”, afirmou.