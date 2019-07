O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, saudou, esta quinta-feira, o crescimento económico português, mas considerou "estranho" que não seja mais significativo.

Com alta probabilidade ficaremos com 2% [de crescimento do PIB], o que é positivo", considerou Paulo Macedo durante uma apresentação no quarto encontro "Fora da Caixa", que decorreu no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais.