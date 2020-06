As candidaturas a um financiamento de 1,2 milhões de euros para programas de inovação no setor do turismo atingiram o número recorde de 35, de 16 promotores, anunciou hoje o Ministério da Economia.

Em comunicado, o gabinete do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital refere que, “envolvendo um financiamento de 1,2 milhões euros, a call [chamada] para o desenvolvimento de programas de ideação, aceleração e inovação lançada pelo Turismo de Portugal registou um número recorde de 35 candidaturas, promovidas por 16 promotores”.

Os programas de aceleração permitirão às startup “melhorar os seus modelos de negócio, identificar novos clientes e potenciais investidores”, enquanto os programas de ideação serão desenvolvidos em parceria com a rede de Escolas do Turismo de Portugal, com o objetivo de dinamizar ideias de negócio no turismo, em todas as regiões do país.

Segundo o comunicado, o Turismo de Portugal avançou com esta iniciativa em 2016 e nas três edições anteriores foram apoiados programas de ideação e aceleração que envolveram 897 startup e projetos, totalizando um investimento de 5,1 milhões de euros, a que correspondeu um incentivo de três milhões de euros.

O ministério recorda que, entre as diversas medidas lançadas dirigidas ao turismo, no âmbito da pandemia covid-19, foi aberta a Call Fostering Innovation in Tourism, pela Portugal Ventures.

A ‘call’ investe em projetos de turismo na fase pré-seed, non-tech e tech, “com potencial para contribuir para o desenvolvimento da oferta turística do país, para aumentar a competitividade das empresas no setor e para melhorar a experiência do turista e aumentar o seu grau de satisfação”, lê-se no comunicado.

Foram recebidas 30 candidaturas, incluindo 24 projetos de Turismo Tech, no âmbito desta call, “destacando-se o caráter internacional dos candidatos”: “além de 18 empreendedores nacionais, as candidaturas incluem 12 empreendedores brasileiros, e ainda empreendedores de mais cinco países”.

Após avaliação, alguns destes projetos serão objeto de investimento pela Portugal Ventures, até ao limite de 100 mil euros por projeto, segundo o comunicado.

“A situação de exceção que atualmente se enfrenta impõe que hoje, mais do que nunca, se deva inovar, transitando-se para novos modelos de Economia Circular, Ecoeficiência e Digitalização”, refere a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, citada no comunicado.

“Estas iniciativas demonstram que estamos empenhados em construir um destino turístico inovador, comprometido com o turismo do futuro", acrescenta a governante.