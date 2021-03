A produção automóvel caiu 9,1% nos primeiros dois meses do ano face ao período homólogo, para 54.664, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta quinta-feira.

Em termos acumulados nos dois meses de 2021 saíram das fábricas instaladas em Portugal 54.664 veículos, ou seja, menos 9,1% do que em igual período do ano anterior”, indica em comunicado a ACAP.

Tendo em conta apenas o mês de fevereiro, a produção de viaturas automóveis caiu 5,7% comparando com o mesmo mês do ano passado, para 28.721 veículos.

A produção de automóveis ligeiros de passageiros caiu 9,2% até fevereiro em termos homólogos, para 43.979, e tendo em conta apenas fevereiro a redução foi de 6,4% tendo sido fabricados 23.391 veículos desta categoria.

Quanto aos ligeiros de mercadorias foram produzidas 10.104 unidades nos dois primeiros meses do ano, uma redução homóloga de 7,7% e, analisando apenas fevereiro, a redução homóloga foi de 2,1%, para 4.993.

Foram ainda produzidos 581 veículos pesados em janeiro e fevereiro, menos 22% que no mesmo período do ano anterior, dos quais 337 em fevereiro, uma redução de 5,3% face ao mesmo mês de 2020.

A informação estatística relativa ao ano de 2021 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,7% dos veículos fabricados em Portugal, entre janeiro e fevereiro, têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, sublinha a associação.

Segundo a ACAP, a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em Portugal, com 87% do total, destacando-se a Alemanha (15%), Itália (14,8%), França (12,9%), Espanha (11,8%) e Reino Unido (8,6%), que estão no topo do ‘ranking’.

Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em fevereiro foram montados 14 veículos pesados, um recuo de 68,9%, face a igual mês de 2020.

Em termos acumulados, nos dois meses de 2021, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda homóloga de 76,1%, representando 32 veículos montados.

Pelo segundo mês consecutivo apenas foram montados veículos pesados de passageiros, refere a ACAP.