Comprar casa na rua mais cara do país vai custar-lhe, em média, 4.470.462 euros. É esse o valor pedido pelos proprietários na Avenida Marginal, em Oeiras. O top 10 do ranking das ruas mais caras para comprar casa é dominado por imóveis que se encontram no distrito de Lisboa, segundo um estudo realizado pelo idealista, o marketplace imobiliário de Portugal.

No segundo lugar pode encontrar a Avenida das Descobertas, na freguesia de São Francisco Xavier, em Lisboa, que tem um preço médio de 3.754.091 euros, e a Avenida Almirante Gago Coutinho, também em Lisboa, com um preço médio de 3.672.438 euros.

Estes valores representam um aumento significativo, face ao ano anterior, quando o valor mais elevado da lista pertencia à Avenida do Brasil (que cai para o quinto lugar), em Cascais, com um preço médio de 2.743.000 euros.

A quarta morada com os preços mais exclusivos para comprar uma casa está situada na exclusiva urbanização da Estrada Quinta do Lago, em Almancil, no concelho de Loulé, com um preço médio de 3.589.000 euros.

Seguem-se na tabela a Avenida Brasil, em Cascais, onde uma moradia lhe deverá custar 2.846.667 euros, e a Rua das Papoilas, também em Cascais, onde o preço médio da habitação de luxo ronda os 2.790.000 euros.

Na sétima posição encontra-se a Avenida do Mar, localizada na Urbanização Vale do Lobo, em Almancil, no distrito de Faro, que conta com casas a um preço médio de 2.399.074 euros.

Em oitavo lugar está a Rua Melo e Sousa, no Estoril, que lhe poderá custar, em média, 2.347.917 euros. E a fechar a lista estão duas ruas na vila de Cascais, a Avenida da República, que tem um valor médio de 2.343.960 euros, e a Rua dos Cravos, na zona de Birre, com um preço de 2.247.684 euros.

Estudo apenas revela o preço médio das ruas, o que não significa que sejam as casas mais caras de cada mercado.

Confira aqui o Top 10 das ruas mais caras do país.