A coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou este domingo que o partido vai votar contra o Orçamento do Estado para 2021. Catarina Martins afirmou que não foi possível chegar a acordo com o Governo relativamente a várias medidas, algumas das quais relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde.

A votação do Orçamento do Estado na generalidade ocorre no parlamento na próxima quarta-feira. O PCP e o PAN já anunciaram que se vão abster, pelo que o Governo precisa de duas abstenções para que o documento seja aprovado.