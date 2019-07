O colecionador de arte Francisco Capelo, ex-sócio de José Berardo, afirmou, numa carta ao parlamento, que "desde junho de 1999 que o objetivo" do empresário "foi e é o de vender a coleção de arte".

Numa carta enviada à segunda comissão parlamentar de inquérito à gestão e recapitalização Caixa Geral de Depósitos (CGD), a que a Lusa teve acesso, Francisco Capelo, que impulsionou a coleção de arte de José Berardo, disse ainda que a assinatura do protocolo de 2006 com o Estado "é norteada por esta preocupação [da venda] e não só".

O interesse de José Berardo e do seu advogado André Luiz Gomes na redação e assinatura em 2006 do Protocolo de Comodato foi essencialmente afastarem a possível classificação ou nacionalização e ainda o problema financeiro do IVA [Imposto de Valor Acrescentado]. Com a assinatura do Protocolo de Comodato em 2006 essas preocupações foram resolvidas", escreveu Francisco Capelo.

O protocolo de comodato assinado em 2006 deu origem à Fundação de Arte Moderna e Contemporânea — Coleção Berardo, formada com base num acordo entre a Associação Coleção Berardo (ACB), dona das obras de arte, a Fundação Centro Cultural de Belém (CCB) e o Estado.

O ex-sócio de Berardo explicou que inicialmente "as obras foram adquiridas com o endereço de uma zona franca da Suíça", e que "a recusa de José Berardo até junho de 1999 em legalizar a situação do IVA sobre as obras adquiridas e entradas em Portugal" fazia "com que um montante de 1,5 milhões de contos, correspondente a 7,5 milhões de euros, ou seja, 15% do valor da coleção permanecesse em aberto e por resolver".

Esta situação determinou a minha recusa em fazer vir para Portugal muitas obras de arte", escreve Francisco Capelo, na resposta à comissão de inquérito.

Este fator, juntamente com o desejo de venda da coleção, levou-o a afastar-se de José Berardo, admitiu Francisco Capelo.

Na carta à comissão parlamentar, o colecionador revelou ainda ter feito uma avaliação da coleção por iniciativa própria, juntamente com as professoras universitárias Raquel Henriques da Silva e Adelaide Duarte, em que concluiu que "o valor monetário da Coleção Berardo está concentrado num número limitado de obras de arte", sendo "cerca de 50% [do valor total] num grupo de 14 obras, e 80% num grupo de 32".

A avaliação autónoma surgiu depois de, em 2013, Capelo se ter reunido com o então secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, tendo sugerido então ao Governo que contactasse a leiloeira Sotheby's para fazer uma nova avaliação (em 2006, a coleção tinha sido avaliada em 316 milhões de euros pela Christie's), uma vez que o Estado tinha uma opção de compra sobre as obras de arte até 2016.

Tendo o senhor José Berardo e o seu advogado André Luiz Gomes tido conhecimento desta iniciativa oficial, tudo fizeram para a bloquear", por exemplo através de ameaças de providência cautelar, escreveu Francisco Capelo, algo que levou a Sotheby's a terminar o seu envolvimento na operação e Capelo a avançar autonomamente para a avaliação.

O colecionador afirma ainda que "o montante acordado com José Berardo para levar a cabo a Coleção de Arte corresponde a 40% do valor do retorno em bolsa da empresa Investec", uma sociedade criada por Capelo "a partir de uma posição de 75% detida pelo senhor José Berardo no jornal desportivo Record", que, na década de 1990, acabou por gerar 50 milhões de euros em bolsa.