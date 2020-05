O primeiro-ministro afirmou, esta sexta-feira, que o cenário macroeconómico do Governo será apresentado em junho com o Orçamento Suplementar e alegou que os dados atuais sobre a evolução económica do país são ainda incertos.

António Costa defendeu este calendário em entrevista à CMTV, depois de confrontado com a polémica pelo facto de o Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo no parlamento não conter uma atualização sobre o cenário macroeconómico do país.

Toda a gente tem bem consciência de que a trajetória da economia portuguesa sofreu uma inversão brutal, como os números evidenciam. Neste momento, acho que só daqui a duas semanas, três semanas ou um mês é que nós poderemos um cenário suficientemente claro de qual a situação efetiva da nossa economia e quais são os instrumentos que a União Europeia disponibiliza", respondeu.

Na entrevista, António Costa defendeu a tese de que os governos "não fazem estimativas, produzindo antes políticas com base nas estimativas que existem".

Aquilo que nós assumimos e dizemos com todo o realismo é que neste momento é ainda cedo para podermos ter um cenário suficientemente sólido. Vamo-lo apresentar quando apresentarmos o Orçamento Suplementar no próximo mês - e nessa altura, aí atravessamo-nos com uma previsão", afirmou.

António Costa alegou ainda que um instituto que faz previsões económicas "tem um certo tipo de responsabilidade", mas "um Governo toma decisões e, portanto, precisa de outro grau de certeza para as fundamentar".

Portanto, nós não podemos dar um cenário como mera previsão. Este não é o momento, obviamente, para termos cenários sérios. Há exercícios que temos vindo a fazer, mas não há ainda uma formação suficientemente consolidada para podermos definir isso com segurança", acrescentou.