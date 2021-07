A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou 294 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 18% do que no mesmo período em 2020.

A Caixa Geral de Depósitos registou 294 milhões de euros de resultado líquido consolidado […], um crescimento de 18% face ao período homólogo”, anunciou, nesta sexta-feira, em Lisboa, o presidente da Comissão Executiva da instituição financeira, Paulo Macedo.

Neste período, conforme avançou, o resultado recorrente ascendeu a 250 milhões de euros e as imparidades foram reforçadas em 90 milhões de euros “em base preventiva”.

Entre janeiro e junho, o crédito a empresas e negócios avançou 5,4%.