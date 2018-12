Dois milhões de euros é quanto Xi Jinping, o presidente da China, em visita de Estado a Portugal esta terça-feira, para ter por sua conta o histórico hotel Ritz em Lisboa, durante dois dias, noticia o jornal "I".

Mas a despesa feita pelo líder daquele país, que se quer colocar no lugar dos grandes, EUA e Rússia, e já afirmou que o seu país é uma superpotência, não fica por aqui. Xi Jinping, que só confia em produtos feitos na China, dispensou a carroçaria portuguesa e traz as três limusines blindadas em que se costuma deslocar. E como têm dimensões superiores às habituais houve necessidade de alargar quer a entrada da garagem do hotel Ritz, quer o portão da saída de emergência do aeroporto Humberto Delgado, por onde o presidente chinês, entre apertadas medidas segurança entrou hoje pelas 8h00. Em ambos os casos, diz o jornal, foi o presidente que pagou as obras.

Nesta visita, que está a ser preparada há meses, o presidente da China vai pernoitar em uma luxuosa suite do Ritz, no 10º piso, com vista para toda a cidade. É a primeira vez que Ritz faz este tipo de contrato.