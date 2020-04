A Altice Portugal foi esta quinta-feira alvo de um ataque informático que, segundo a empresa, teve "consequências praticamente nulas".

Em nota enviada à TVI24, a Altice confirma o ataque garantindo que este tipo de investidas é recorrente e não tem tido impactos significativos graças à tecnologia implementada pela área de cibersegurança.

Este trabalho desenvolvido internamente tem-se revelado precioso e decisivo na defesa das nossas operações e proteção dos nossos clientes", informa a mesma nota. "Mais acrescentamos que este tipo de ataques, às dezenas por semana, não se limitam a atacar empresas como a Altice Portugal mas sim a prejudicar as pessoas, as famílias, as empresas e a economia nacional, apenas por desporto, bem como projetar a visibilidade e promoção do nome destes grupos criminosos na imprensa nacional e internacional".