O eBay vai vender o seu negócio de anúncios classificados à norueguesa Adevinta por 9,2 mil milhões de dólares (cerca de 8 mil milhões de euros).

De acordo com a CNN, o eBay receba 2,5 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros) em dinheiro e 540 milhões de ações da Adevinta, montante que representa uma participação de 44% no grupo norueguês.

“Com a aquisição do eBay Classifieds Group, a Adevinta torna-se a maior empresa de classificados online do mundo, com um portefólio exclusivo das principais marcas do mercado”, referiu o CEO da Adevinta, Rolv Erik Ryssdal.

Já o CEO do eBay, Jamie Iannone, refere que, “esta venda cria valor a curto e a longo prazo para acionistas e clientes, enquanto permite estarmos por dentro do potencial futuro dos negócios dos classificados”.

A Adevinta, que começou a ser negociada na Bolsa de Oslo no ano passado, viu as suas ações dispararem 32 por cento na terça-feira, após notícias do acordo.

As receitas da Adevinta caíram 16 por cento no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus.

O negócio deverá estar concluído no início do próximo ano e está sujeito à aprovação dos reguladores.