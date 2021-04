A CP alertou esta sexta-feira para a possibilidade de ocorrência de “atrasos e supressões” face à greve dos trabalhadores às horas extraordinárias, entre segunda-feira e 17 de maio, apesar de prever realizar a “larga maioria” dos comboios.

A CP – Comboios de Portugal informa que, por motivo de greve convocada por uma organização sindical, podem ocorrer algumas perturbações na circulação de comboios, no período de 03 a 17 de maio de 2021”, indicou, em comunicado, a empresa.

Apesar de prever realizar a “larga maioria dos seus comboios”, a CP alertou para a possibilidade de ocorrência de “alguns atrasos e supressões, a nível nacional”.

Os clientes com bilhetes para viajar em comboios alfa pendular, intercidades, interegional e regional podem pedir o reembolso do valor total ou a sua revalidação, sem custos.

A CP lamenta os incómodos causados aos seus clientes, recomendando a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios através do contacto com os canais de informação da empresa”, notou.

Os trabalhadores do setor ferroviário vão estar em greve às horas extra a partir de segunda-feira e até 17 de maio, reivindicando a valorização dos salários e melhores condições de vida.

Em 19 de abril, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), afeto à CGTP, entregou um pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário entre as 00:00 da próxima segunda-feira e as 24:00 do dia 17 de maio.

A estrutura sindical adiantou, em comunicado, que esta foi “uma das formas de luta discutidas nos contactos e plenários que se têm realizado”, nos quais os trabalhadores têm sido esclarecidos e mobilizados a dar resposta “à falta de propostas concretas” do Governo e da CP.

Na mesma nota, o sindicato acusou a administração da CP e o executivo de realizarem “manobras de diversão em negociações onde impera a chantagem e intransigência”, após a entrega do caderno reivindicativo, que prevê a revisão do acordo da empresa (AE), o “aumento das cláusulas de expressão pecuniária” e a subida dos salários.