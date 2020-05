O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje no parlamento que a CP - Comboios de Portugal "está a perder quatro milhões de euros por semana" devido à queda na procura provocada pela pandemia.

Pedro Nuno Santos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição regimental.

Em resposta ao PCP, o ministro disse que relativamente à ferrovia, registou-se uma "queda na procura de cerca de 90% na CP, nas áreas urbanas de 70%", acrescentando que o "ajustamento que se fez na oferta [da CP] foi de 30%".

Ou seja, "a procura reduziu 70% e nós reduzimos a oferta em 30% porque a situação da CP está a ser [...] difícil", acrescentou o governante.

Só para ter uma ideia, a CP está a perder quatro milhões de euros por semana e nós chegámos à conclusão, a administração da CP fez-nos chegar uma proposta, que era um absurdo do ponto de vista de desperdício estarmos a circular ferro: nós tínhamos comboios com uma pessoa e, por isso, fez-se esse ajustamento ", explicou Pedro Nuno Santos.

No caso da linha de Sintra, "estamos a fazer 100% [da operação], de Sintra para a Linha de Cintura", prosseguiu, referindo que houve uma redução no fim de semana de Páscoa, em que era proibido atravessar concelhos.

Nós mantivemos alguns [comboios] contra a vontade das forças de segurança, mas isso teve algumas consequências, porque as pessoas, mesmo assim, deslocaram-se e saíram do seu concelho, por necessidade ", acrescentou.

Pedro Nuno Santos sublinhou que Sintra é "uma das linhas com maior densidade de utilização da Europa", sendo que já está quadruplicada. Além disso, a maioria dos utentes segue para a Linha de Cintura (Sete Rios, Entrecampos), sendo que o Rossio é mais utilizado por turistas.

Na hora de ponta, a linha de Sintra tem uma frequência de 10 minutos, ou seja, seis comboios por hora.

Temos muita dificuldade, do ponto de vista técnico, em conseguir aumentar a frequência, o canal está ocupado ", sendo que ainda entram na linha comboios da Fertagus, [e] de mercadorias, explicou o ministro.

Nós pedimos, e esse é um trabalho que vai ser feito com as autarquias da linha de Sintra e com a CP e a IP [Infraestruturas de Portugal], um estudo que não se consegue ter operacional antes de setembro para percebermos se conseguimos aumentar a frequência", disse, apontando que tal irá permitir, "quanto muito, meter mais um comboio".