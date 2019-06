Se há semanas em que é mais difícil fazer previsões no que toca ao valor do petróleo esta é uma delas. A conjuntura internacional vai ditar quanto pagamos para abastecer a partir de segunda-feira, mas, para já, o maior impacto será no valor do gasóleo.

Os preços do crude – Brent negociado em Londres e que serve de referência às importações portuguesas - subiram para 65 dólares o barril, acima dos 61,17 dólares de há uma semana, por temores de um ataque militar dos EUA ao Irão que interromperia os fluxos do Médio Oriente, que fornece mais de 20% da produção mundial de petróleo.

Os preços do petróleo continuam a subir à medida que aumenta a tensão no Médio Oriente depois que o Irão abater um drone dos EUA no que os Estados Unidos afirmam ser o espaço aéreo internacional", disse Jason Gammel, da Jefferies, à agência Bloomberg.

Já o Irão afirma ter atirado ao drone sobre seu território. As autoridades iranianas disseram à Reuters, esta sexta-feira, que Teerão recebeu uma mensagem do presidente dos EUA, Donald Trump, através de Omã, alertando durante a noite que um ataque dos EUA ao Irão era iminente. A agência noticiosa refere ainda que as autoridades responderam que qualquer ataque teria consequências locais e internacionais.

Também esta sexta-feira, o The New York Times noticia, citando fontes, que Trump terá aprovado ataques militares contra o Irão, mas desistiu de os lançar.

Na origem deste novo pico de tensão entre os dois países, as sanções norte-americanas ao Irão que reduziram severamente as exportações de petróleo do terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com Washington a culpar Teerão, que nega qualquer papel, por uma série de ataques a petroleiros no Golfo.

"Não há dúvida de que uma interrupção da circulação de petróleo nessa rota vulnerável seria algo grave", disse a consultora FGE Energy numa nota também citada pela Bloomberg – com implicações do lado da oferta.

Já do lado da procura, as perspetivas melhoraram, com os investidores a ficarem mais abertos ao risco depois que os bancos centrais europeus e dos EUA sinalizaram possíveis cortes de juros. Um dólar mais fraco também tende a sustentar os preços do petróleo porque o petróleo bruto é normalmente cotado em dólares.

Outro dos fatores a sustentar os preços é o plano de Pequim e Washington retomarem as negociações para resolverem a guerra comercial que atingiu as perspetivas de crescimento económico mundial.

Com este cenário como pano de fundo, por que precisamos dele para o cálculo do preço de referência dos nossos combustíveis, onde petróleo e impostos ditam quase totalidade do valor, se nada sofrer grandes alterações esta sexta-feira as variações serão curtas. Ao que apurou a TVI24, a gasolina pode descer meio cêntimo, se tanto, e para quem tem um carro a gasóleo há uma subida prevista de um cêntimo.

No início desta semana o Preço Médio de Venda ao Público (PVP) da gasolina simples 95, no Continente, era de 1,492 euros, o valor mais baixo desde março.

Já o gasóleo simples, tinha no dia 17 de junho um PVP de 1,323 euros por litro, o valor mais baixo desde janeiro.