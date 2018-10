Se tem um carro a gasolina espere pela madrugada de segunda-feira para abastecer. É que o preço deve cair 1 cêntimos por litro. Esta é a terceira semana de descida do valor deste combustível.

Já o mesmo não acontecerá com o valor do litro de gasóleo que, à partida, não sofrerá qualquer alteração.

Esta manhã, nos mercados internacionais, o Brent, petróleo do Mar do Norte, que serve de referência às nossas importações, estava a cair 0,88% para 76,21 dólares. Mesmo assim, muito acima dos cerca de 71 dólares a que cotava em agosto. Desde então, não parou de subir até atingir os mais de 84 dólares por barril, no início de outubro, para depois começar a descer.

A matéria-prima é, juntamente com a carga fiscal, a rubrica que mais pesa na constituição do preço de referência - o que serve de base para o retalhista decidir o preço que pagamos quando vamos à bomba atestar.

A seguir mostramos os postos onde pode pagar mais baixo o preço atualmente, caso esteja nas redondezas, segundo o site da Direção Geral de Energia e Geologia: