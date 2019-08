Se tudo se mantiver como a esta hora no mercado de petróleo, o valor do gasóleo aumenta um cêntimo por litro e o da gasolina não se altera na madrugada de segunda-feira, apurou a TVI24.

Esta semana o preço dos futuros do crude – Brent negociado em Londres e que serve de referência às importações portuguesas - voltou a subir e negoceia nos 59,08 dólares o barril, acima dos 57,76 dólares de há uma semana. São mais 2% na sexta-feira, recuperando de dois dias de quedas, depois dos dados sobre o setor do retalho nos EUA que ajudaram a diminuir as preocupações em torno de uma recessão na maior economia do mundo.

