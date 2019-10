A semana que vem traz baixas no preço do litro do gasóleo, menos dois cêntimos, e deixa o litro de gasolina quase inalterado.

Esta é a perspetiva a que teve acesso a TVI24, ainda sem as cotações de fecho da semana que se reflete no preço que pagamos.

Pelo meio está a lei da oferta e da procura de crude, em termos mundiais, a cada momento. Esta manhã o Brent – petróleo que serve de base às nossas importações – estava a cair para 58,06 dólares contra os mais de 62 dólares há uma semana. A agência Bloomberg fala da maior queda, no que toca ao petróleo negociado em Nova Iorque, desde julho.

Emn causa, novamente, dados macroeconómicos dececionantes e receios de uma recessão global.

No início desta semana o Preço Médio de Venda ao Público (PVP) da gasolina simples 95, no Continente, era de 1,500 euros, o valor mais baixo em duas semanas, acima da média do ano nos 1,494 euros.

O gasóleo simples, tinha no dia 30 de setembro um PVP de 1,382 euros por litro, valor mais baixo também em duas semanas, acima da média do ano nos 1,361 euros.