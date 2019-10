Nem todos os combustíveis ficam mais baratos na semana que vem. Ao que apurou a TVI24, se tudo se mantiver como a esta hora, o litro de gasolina cairá 1,5 cêntimos e o do gasóleo ficará na mesma.

Resta saber se esta é uma tendência que veio para ficar. Esta quinta-feira, o petróleo subiu para mais de 60 dólares o barril depois de relatos de um ataque com mísseis contra um navio-tanque iraniano perto de Jeddah, cidade portuária da Arábia Saudita, que reacenderam os receios sobre a escalada militar na região mais importante do mundo em produção de petróleo. O mercado de futuros do Brent - petróleo que serve de base às nossas importações – subiu cerca de um dólar o barril depois de a Agência de Notícias da República Islâmica informar que um petroleiro da Companhia Nacional de Petróleo do Irão pegou fogo após uma explosão.