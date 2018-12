Em véspera de Natal há uma certa acalmia no preço dos combustíveis. O preço do gasóleo desce um cêntimo por litro e a gasolina fica inalterada, na próxima semana.

Por isso, o melhor mesmo, a manter-se esta tendência de baixa, é esperar por segunda-feira, se lhe for possível e tem um carro a gasóleo. Em, baixo segue a lista dos postos onde é mais barato abastecer esta sexta-feira, de acordo com o site da Direção Geral de Energia e Geologia.

Os mais económicos

Gasolina(s):

- Intermarché São Brás Alportel - 1.289€

- Pingo Doce Leiria Marrazes - 1.310€

- Intermarché de Azambuja - 1.329€

- Intermarché de Vila Real de Santo António - 1.329€

- Rede Energia - Monte Gordo - 1.329€

Gasóleo(s):

- Intermarché de Vila Real de Santo António - 1.199€

- Rede Energia - Monte Gordo - 1.199€

- Pingo Doce Castelo Branco-Cruz de Montalvão - 1.199€

- Pingo Doce Castelo Branco-Cruz de Montalvão - 1.208€

- Jumbo Castelo Branco - 1.209€

O valor dos impostos continua a ser um dos fatores que mais penaliza o preço que os portugueses pagam quando vão abastecer o carro.

Segundo o Boletim Mensal de Preços da União Europeia, do mês de novembro, é visível a diferença entre os preços dos combustíveis na Europa sem e com taxas, tanto na gasolina como no gasóleo. Chegando mesmo, Portugal, a ficar com os combustíveis mais caros em relação a Espanha graças ao valor das taxas aplicadas.