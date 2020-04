À medida que foram tomando consciência do que aí vinha, os portugueses começaram a preparar-se para semanas de confinamento em casa e de teletrabalho. Um estudo da GfK mostra uma corrida a impressoras e computadores portáteis.

Os dados mostram que, na semana de 16 a 22 de março (o estado de emergência foi anunciado no dia 18 e entrou em vigor às 00:00 horas do dia 19), as vendas de equipamento tecnológico como um todo caíram 18%, sobretudo devido à quebra registada nas lojas físicas. Nos canais online, pelo contrário, houve um aumento de 84%.

Os produtos mais procurados foram as impressoras multifuncionais, cujas vendas nessa semana mais que triplicaram, disparando 231%, face à mesma semana de 2019.

Os computadores portáteis também registaram um aumento de 62% nas vendas e, entre os itens mais procurados, estiveram também as máquinas de café, que registaram uma subida de 46%.

Pelo contrário, produtos como smartphones (-54%), televisões (-34%) e máquinas de lavar roupa (-21%) tiveram menos procura.

Outro dado relevante é que as vendas de tecnologias vinham em queda (nas cinco semanas entre 3 de fevereiro e 8 de março baixaram em média 3%), mas na semana de 9-15 de março subiram 6%, mostrando alguma antecipação à emergência de saúde pública que se aproximava.