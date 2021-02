A Comissão Europeia aprovou esta quinta-feira o regime ‘Apoiar.PT Açores’ de ajudas estatais às micro, pequenas e médias empresas da região autónoma, no contexto da crise provocada pela pandemia da covid-19.

As ajudas estatais previstas no ‘Apoiar.PT Açores’ estão abertas a empresas que tenham sofrido uma queda de 25% no volume de negócios nos primeiros três trimestres de 2020, em comparação com o mesmo período em 2019.

O auxílio corresponderá a 20% do volume de negócios perdido, com um montante máximo de 7.500 euros para microempresas, 40 mil euros para pequenas empresas e 100 mil euros para médias empresas.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, o regime foi aprovado ao abrigo do Quadro Temporário de Auxílios Estatais e o apoio público assumirá a forma de subvenções diretas.