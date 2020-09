O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse esta terça-feira que o Governo quer salvar a TAP, mas lembrou que a companhia aérea "não pode ser maior do que as necessidades", para "ser economicamente viável".

Nós queremos salvar a TAP, porque ela é importante para o país, [mas] não podemos ter uma TAP excessivamente maior do que as necessidades do que o país e economia hoje podem comportar", defendeu.