A easyJet deu início à sua operação em Portugal com um voo às 13:35 do Porto para Genebra, hoje, dia 15 de junho, anunciou em comunicado.

"Com este voo, reinicia-se a ligação entre Portugal e a Suíça, que contempla 6 voos semanais para o Porto e um para Lisboa", referiu.

Amanhã, dia 16 de junho, a companhia retoma o voo entre Belfast (Irlanda do Norte) e Faro, com três ligações semanais.

"Nesta segunda quinzena de junho, a easyJet opera um pequeno número de voos, principalmente domésticos, desde 22 aeroportos europeus", acrescenta.

A companhia tem previsto operar 50 destinos, em julho, e 59, em agosto, de e para Portugal, a partir dos seus 4 principais aeroportos (Lisboa, Porto, Faro e Funchal).

Haverá menos frequências de voos em oferta, no entanto, a easyJet prevê voar cerca de 78% e 92% das rotas que servem Portugal, nestes dois meses de verão. Servindo Portugal de norte a sul por igual, a easyJet reforça ainda mais a sua posição como companhia verdadeiramente nacional, que nestes tempos difíceis continua a dar Portugal a conhecer ao mundo e a permitir aos portugueses voarem em segurança e a preços acessíveis.

O aumento do número de voos, à medida que a procura dos clientes começa a fazer sentir-se e as restrições de cada país a diminuir, faz parte da estratégia da companhia aérea durante este período de retoma do plano de voos", concluiu o comunicado.