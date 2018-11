As vendas de automóveis em Portugal estão a cair há dois meses consecutivos. Em outubro, a queda foi de 9,1%, quando comparado com o mês de outubro de 2017. Já em setembro o cenário tinha sido idêntico.

De acordo com a Associação Automóvel de Portugal, no mês passado foram vendidos 17.816 veículos, menos 1.700 do que há um ano.

Depois de uma forte subida, em agosto, setembro e outubro foram meses de menores vendas. O segmento mais penalizado foi mesmo o dos ligeiros de passageiros. Aqui, o recuo foi de 12,2%, para perto de 14.000 carros comercializados.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, houve "uma evolução favorável", de mais 3%., para 3.244 unidades.

Nos pesados, também um aumento, aqui de 13,2%, com 616 veículos vendidos.

A associação informa também que, desde janeiro, já foram colocados em circulação quase 233 mil novos veículos. Neste balanço do ano, até agora, contabiliza-se um crescimento de 4,7%.