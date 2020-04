O tráfego de voz e dados aumentou 1% e 2%, respetivamente, na semana terminada em 12 de abril, relativamente à semana anterior, de acordo com as estimativas da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgadas esta terça-feira.

Entre 6 e 12 de abril, "o tráfego de serviços móveis diminuiu (-1% no caso da voz móvel e -7% no caso dos dados móveis), enquanto que o tráfego de serviços fixos aumentou (3% no caso da voz fixa e 2% no caso dos dados fixos)".

De acordo com a Anacom, o "tráfego de voz foi 38% superior ao registado no período anterior ao início das medidas excecionais e temporárias associadas a Covid-19, enquanto que o tráfego de dados foi 47% superior ao verificado nesse período".

Segundo a informação disponível, "mantêm-se as alterações nos padrões de utilização dos serviços de comunicações eletrónicas identificadas desde a entrada em vigor das medidas excecionais": no caso do tráfego de voz, "contabilizou-se um significativo crescimento do tráfego de voz fixa (+102%), que contrasta com a redução verificada em anos anteriores, e um crescimento mais moderado da voz móvel (24%)".

No que respeita ao tráfego de dados, o de banda larga fixa "cresceu a um ritmo superior (48%) ao do tráfego de dados móveis (18%)".

O regulador refere que, "apesar do aumento do peso relativo da voz fixa, a voz móvel continua a ser cerca de cinco vezes superior à voz fixa", e nos dados fixo "é mais de 20 vezes superior ao tráfego de dados móveis".