A NOS e a Vodafone assinaram esta terça-feira uma "carta de intenções" tendo em vista um acordo de partilha de ativos móveis de abrangência nacional, garantindo uma "maior eficiência e rapidez na cobertura do território" português.

Em comunicado, a NOS refere que o propósito deste acordo é "definir um modelo de investimento sustentável, que permita uma maior e mais rápida cobertura do território nacional".

As duas operadoras "acreditam que o acordo a celebrar se traduzirá num maior benefício para os seus clientes, melhorando a cobertura nacional e a qualidade do serviço prestado", refere a NOS.

A NOS e a Vodafone garantirão total independência na definição e prestação de serviços aos seus respetivos clientes, não partilhando espectro e mantendo o controlo estratégico das suas redes" , adianta a operadora, salientando que as duas empresas "negociarão em regime de exclusividade com vista a atingir um acordo definitivo em junho de 2020".

Esta parceria "permitirá melhorar a qualidade dos serviços prestados pela NOS, reforçando assim a confiança dos nossos clientes, ao mesmo tempo que reforçamos a concorrência no mercado português mantendo integralmente a independência estratégica", refere o presidente executivo da operadora, Miguel Almeida, citado no comunicado.

Com este acordo, a NOS renova o seu compromisso de investimento na criação de condições que, não só permitirão às empresas portuguesas prepararem-se para responder ao desafio da transformação digital, mas também às famílias que terão assim a oportunidade de escolher as melhores ofertas e um serviço de excelência" , prossegue o gestor.

Consolidamos, deste modo, o princípio que sempre defendemos de um modelo eficiente no desenvolvimento de redes de última geração e demos mais um passo muito importante no nosso compromisso com Portugal e com os portugueses, de construção de uma sociedade digital", acrescenta Miguel Almeida.