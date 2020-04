Francisco Galheiros, presidente da Confederação do Turismo Português, afirmou, esta quarta-feira, no Jornal das 8 da TVI, que o setor do turismo em Portugal está nos cuidados intensivos, sem ventilador.

O turismo está nos cuidados intensivos e não tem ventiladores."

O responsável sublinhou que, no mês de março, o setor sofreu quebras que rondam os 50% e que os meses de abril e maio serão meses de venda zero.

Ainda nao tinhamos um infetado em Portugal e ja tinhamos milhares de cancelamentos. O mês de março foi com quebras de 50% e os meses de abril e maio para a quase totalidade das empresas de turismo irão ser meses de venda zero porque o turismo implica deslocações e porque a corrente dominante é o 'stay at home' e isso implica nao haver deslocações."

Questionado sobre se houve algum "deslumbramento" no setor nos últimos anos, o responsável disse que os empresários "foram fazendo investimentos à medida que eram necessários" e que se outros setores em Portugal tivessem crescido como o turismo hoje "seríamos conhecidos como os tigres da Europa".

Quanto ao futuro a curto prazo, Francisco Galheiros gostava que a atividade turística fosse retomada já este verão. Mas admite que só no verão de 2021 o setor estará em situações semelhantes às que já se verificaram.

Gostaria que não perdessemos todo o nosso verão, que já tivessemos alguma atividade no verão. Não tenho a menor dúvida que só a partir do verão de 2021 é que iremos estar em situações semelhantes às que já tivemos."

Francisco Galheiros está, no entanto, otimista: a crise vai passar e é importante que as empresas do setor se mantenham abertas, embora algumas venham a "ficar pelo caminho".