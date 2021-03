Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado apresentaram a demissão do conselho de administração da TAP com efeitos a partir do final de abril, ainda a tempo de assinarem as contas de 2020, revela o jornal ECO.

O mandato do atual conselho de administração terminou em dezembro, mas o processo de reestruturação que está em negociação em Bruxelas está a atrasar a realização de uma assembleia geral eletiva e isso precipitou o anúncio de saída destes dois gestores.

Ainda de acordo com o ECO, as saídas de Diogo Lacerda Machado, amigo do primeiro-ministro, e de Esmeralda Dourado foram formalizadas esta segunda-feira, através de cartas de rescisões.

Há poucas semanas, Ana Pinho, não executiva, também tinha apresentado a demissão.

Sabe-se que o ministro das Infraestruturas quer um gestor executivo internacional - já estará contratado um gestor alemão, Albrecht Binderberger, que só entrará depois de negociado o plano com Bruxelas.