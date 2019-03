A Mercadona, maior cadeia espanhola de supermercados, teve lucros de 593 milhões de euros em 2018, um aumento de 84% em relação a 2017, com as vendas a subirem 6%, para os 24.305 milhões de euros.

O presidente da empresa, Juan Roig, apresentou hoje, em Valência, os resultados alcançados pela Mercadona em 2018, ano em que foram criados 1.800 novos postos de trabalho, num total de 85.800, dos quais 85.500 estão em Espanha e 300 em Portugal.

O grupo investiu no ano passado 1.504 milhões de euros, mais 50% do que no exercício anterior, sendo 962 milhões aplicados na abertura de novos supermercados, 257 milhões em automatização da logística, 225 milhões na transformação digital e 60 milhões em Portugal.

Juan Roig anunciou a abertura em Portugal até ao fim do corrente ano de 10 supermercados, todos na região do Porto e referiu que o grupo está a estudar a possibilidade de se implantar num terceiro país, sem revelar o nome dos três ou quatro que estão a ser analisados. O primeiro abre a 2 de julho em Gaia.

Ao contrário do que vai acontecer Portugal, os supermercados espanhóis vão continuar a estar encerrados ao domingo e dias feriados, porque abrir nesses dias iria implicar a duplicação dos gastos em salários, o que por sua vez significaria um encarecimento do preço dos produtos.

Durante o ano passado, o grupo abriu 29 novos supermercados e encerrou 20, tendo 1.636 estabelecimentos no final de 2018.

Nesse ano abriu a nova secção de “pronto a comer”, que também será implementada em Portugal, país onde este tipo de serviço fornecido nos supermercados “está mais desenvolvido do que em Espanha”.

A Mercadona fez compras num total de 18.640 milhões de euros em 2018, dos quais 85% a fornecedores espanhóis e 88 milhões a portugueses.

O presidente da Mercadona prevê que em 2019 o grupo deverá aumentar as suas vendas em 3,7%, para 25.200 milhões de euros, e subir o investimento em 50%, para 2.300 milhões, o que poderá significar uma diminuição dos lucros em 27%, para 435 milhões.