A partir de amanhã, os consumidores passam a poder utilizar a tecnologia contactless para efetuar pagamentos presenciais até 50 euros, acima dos atuais 20 euros. Será apenas necessário aproximar o cartão do terminal de pagamento e não será exigido o PIN, diz um comunicado do Banco de Portugal.

Dada a evolução da pandemia do novo coronavírus, e num momento em que se incentivam os pagamentos “sem contacto”, o sistema bancário nacional, em articulação com o Banco de Portugal e a SIBS, decidiu aumentar o montante máximo para fazer pagamentos com a tecnologia contactless sem necessidade de introduzir o PIN", refere.

Com a tecnologia contactless, o cartão não sai da sua mão e não é necessário inserir o código pessoal no terminal. Até agora, este sistema permitia apenas pagamentos num valor máximo de 20 euros. A partir de amanhã, o código pessoal deixa de ser necessário em compras contactless com cartão até 50 euros.

Os bancos irão proceder a esta alteração de forma progressiva, pelo que, para qualquer questão adicional, contacte o seu banco.

Os pagamentos “sem contacto” com telemóvel (incluindo os pagamentos com QR Code ou Near Field Communication) continuarão a ser efetuados da mesma forma. Estes pagamentos já são efetuados sem contacto com o terminal, independentemente do montante.

"Nas suas compras quotidianas, privilegie os pagamentos “sem contacto”", conclui o comunicado.