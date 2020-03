A pandemia que enfrentamos merece também apoios a quem trabalha. Por exemplo, os trabalhadores a recibos verdes terão apoios e mais tempo para pagarem as contribuições à Segurança Social. Se dúvidas houvesse sobre o pagamento de fevereiro, que terminava amanhã, 20 de março, o primeiro-ministro, António Costa, esta tarde em conferência de imprensa, esclareceu: também será adiado. Sem adiantar mais detalhes.

Antes, o Departamento de Consultoria da Ordem dos Contabilistas Certificados tinha dito à Economia 24 que esperava que ocorresse "mais alguma alteração até ao final desta sexta-feira", já que a Bastonária "estava em contacto com o Secretário de Estado da SS", o assunto tinha sido abordado, "e eles ficaram de analisar e dar resposta.”

Na comunicação desta quarta-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, referiu-se às “obrigações de pagamento para o segundo trimestre de 2020.”

Para as contribuições da Segurança Social do mês de fevereiro, a pagar até esta sexta-feira, não seriam, por isso, aplicadas as medidas excecionais comunicadas ontem por Centeno e daí a dúvida de muitos contribuintes.

Ou seja, "apenas se aplicariam às contribuições de março, abril e maio, a pagar respetivamente, em abril, maio e junho”, tinha dito à Economia24 o Departamento de Consultoria da Ordem dos Contabilistas Certificados.

A Economia24 ainda tentou saber mais detalhes dos prazos junto do ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social que não acrescentou mais nada ao que assegurou o primeiro-ministro: adiado.