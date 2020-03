A Ikea anunciou esta terça-feira que vai fechar todas as lojas da marca em Portugal, devido ao surto de Covid-19.

Num comunicado a que a TVI teve acesso, a empresa informa que encerramento das lojas entra em vigor a partir desta quarta-feira, 18 de março.

A saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores, clientes e parceiros é a principal prioridade da IKEA Portugal. Desde o início desta crise que temos vindo a seguir todas as recomendações da DGS e do Governo, avaliando cuidadosamente o melhor para as pessoas e para o negócio em cada fase. Depois do Governo ter transferido a responsabilidade de fechar lojas para os retalhistas, tomámos imediatamente esta decisão", afirma Helen Duphorn, Country Manager da IKEA Portugal.